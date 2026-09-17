A bordo del camper nascosti oltre 34 kg di cocaina: arrestati due corrieri

Savona. I finanzieri del Comando Provinciale hanno portato a conclusione un’operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di due soggetti italiani e con il sequestro di oltre 34 chilogrammi di cocaina, telefoni cellulari, denaro contante e un autoveicolo.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle origina da una capillare attività di monitoraggio sviluppata sull’intero territorio provinciale in ragione della quale è stato individuato un camper che viaggiava a velocità sostenuta lungo l’arteria viaria che collega Ventimiglia a Genova.

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