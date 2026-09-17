A Ponzano Superiore il concerto dedicato a Cesare Orsini tra musica antica e nascita del melodramma

La musica antica e la figura di Cesare Orsini saranno al centro del concerto “Agli albori del melodramma. Cesare Orsini: tra poesia e scena musicale”, in programma domenica 20 settembre alle 18 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ponzano Superiore, nel comune di Santo Stefano di Magra. L’appuntamento è inserito nella giornata conclusiva della 42esima edizione del Premio nazionale di poesia “Cesare Orsini” e nasce dalla collaborazione tra l’Ensemble di musica antica Aima di Milano, diretto e concertato dal maestro Ivan Pelà, e la Corale San Michele di Ponzano Magra, diretta dal maestro Filippo Calcagnini.

Il programma propone un percorso tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, periodo nel quale la musica comincia a farsi sempre più narrazione, emozione e teatro, con una nuova attenzione al rapporto tra parola e musica. In questo contesto viene inserita la figura di Cesare Orsini, letterato nato a Ponzano Superiore tra il 1571 e il 1640 circa, la cui riflessione poetica si colloca nella stagione culturale che porterà alla nascita del melodramma e del “recitar cantando”.

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