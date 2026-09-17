A Quiliano incontro pubblico sulla tutela della montagna ligure: “La nuova classificazione dei Comuni Montani e il caso dei territori esclusi”

Quiliano. Giovedì 24 settembre, nell’ambito del programma “Quiliano Natura”, amministratori, esperti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sulle azioni intraprese, sulle conseguenze della nuova classificazione dei Comuni Montani e sulle criticità che interessano i territori esclusi.
L’incontro vuole accendere i riflettori su una questione che riguarda il futuro delle comunità territoriali, affrontandola sotto due profili strettamente connessi: quello giuridico-amministrativo e quello politico-istituzionale. Al centro del confronto vi saranno le azioni concrete intraprese dai Comuni, il riconoscimento delle caratteristiche dei territori, le politiche pubbliche, il sostegno alle comunità, la tutela del territorio.