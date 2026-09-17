Allerta arancione su Genova e Tigullio: possibili temporali anche nel pomeriggio. Le disposizioni di sicurezza

Genova. E’ scattata alle 6 di questa mattina la nuova allerta meteo arancione per temporali su Genova, Tigullio e Spezzino, allerta che durerà nella sua fase più intensa fino alle 14 per poi passare al livello giallo. A spingere i previsori di Arpal ad emettere l’avviso, l’avvicinamento di un’area depressionaria dall’Atlantico che ha attivato un flusso umido meridionale sul Mar Ligure rendendo l’atmosfera instabile e carica di energia.

Un contesto che si protrarrà anche in parte del pomeriggio, con una tregua in arrivo solo in serata. Secondo i principali modelli previsionali, infatti, dopo un primo passaggio a metà mattinata, su centro levante della Liguria è previsto un secondo passaggio perturbativo nel primo pomeriggio. La situazione è tenuta sotto osservazione, e non sono escluse al momento modifiche orarie per la conclusione dell’allerta.

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