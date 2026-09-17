Arenzano, il ds Peluffo sulla scelta di Boisfer: “Aveva tanta voglia di rientrare, è un professionista”

Non sono stati giorni semplici in casa Arenzano. Nella settimana che portava all’inizio del campionato, il club è stato costretto ad andare alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la risoluzione del rapporto con Grandoni, partito alla volta di Malta per una nuova avventura nella Serie A maltese. Una situazione da risolvere in tempi rapidi, con il direttore sportivo Luca Peluffo impegnato in una serie di incontri per individuare il profilo giusto e definire il prima possibile la nuova guida tecnica. Dopo la partita contro il Pietra Ligure è arrivata la scelta definitiva: è Rodrigue Boisfer, ex allenatore del Vado, a sedersi sulla panchina dell’Arenzano. Con il ds arenzanese, a mente decisamente più fredda, un punto della situazione.

Direttore, è finito un periodo particolarmente movimentato per l’Arenzano

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