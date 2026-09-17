Arriva il “Recruiting Day”: alla Spezia si cercano magazzinieri, autisti e addetti alla logistica

Magazzinieri, mulettisti, autisti, addetti alla logistica e all’imballaggio, ma anche figure per gli uffici acquisti e commerciali. Sono numerosi i profili ricercati dalle aziende del territorio in occasione del Recruiting Day Logistica e Trasporti, in programma lunedì 21 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, al Centro per l’impiego della Spezia di via XXIV Maggio 22. L’appuntamento, inizialmente rinviato a causa dell’allerta meteo, mette in contatto direttamente chi cerca lavoro con aziende e Agenzie per il lavoro. Le opportunità riguardano diversi livelli e mansioni: si cercano addetti al confezionamento e all’imballaggio, magazzinieri, mulettisti e carrellisti, addetti all’assemblaggio, aiuti reparto logistica, impiegati per gli uffici acquisti e commerciale, autisti consegnatari con patente B e autisti con patente C, D, E e CQC merci. Spazio anche agli impiegati addetti alla logistica e ai trasporti.

Per partecipare al Recruiting Day è necessario inviare una mail al Centro per l’impiego della Spezia indicando nome, cognome e codice fiscale e inserendo nell’oggetto “Iscrizione a Recruiting Day – Logistica e Trasporti”. Bisogna quindi consultare le offerte pubblicate sul portale Formazione Lavoro di Regione Liguria, individuare quelle contrassegnate dalla dicitura “Recruiting Day Logistica e Trasporti” e candidarsi alle posizioni di interesse, verificando anche la sede di lavoro indicata nell’annuncio. Il giorno dell’appuntamento sarà necessario presentarsi con una copia del curriculum aggiornato per sostenere i colloqui con le aziende e gli operatori coinvolti.

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