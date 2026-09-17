Assicuropoli e Harley, William Solo: “Quel lavoro mi ha portato più di un milione, erano 120mila l’anno”

Genova. “A me quel lavoro mi ha portato più di un milione di euro, più tutti i soldi che ho fatto guadagnare agli altri, ai miei amici”. In una lunga intercettazione ambientale che si trova agli atti dell’inchiesta della procura di Genova, che chiede l’arresto di Ilija Kosanke, accusato di essere al vertice di un’organizzazione specializzata nelle truffe alle assicurazioni, William Solo – così lo chiamano gli amici e così si presenta lui sui social – racconta in dettaglio a un amico quanto questo ‘lavoro’ dei finti incidenti gli ha fatto guadagnare nel corso degli anni e gli ha consentito anche di aiutare gli amici in difficoltà. Lo racconta con una certa fierezza dicendo che quest’attività

Sì perché William, a scorrere le carte dell’inchiesta che sono ora a disposizione degli indagati in vista degli interrogatori – sembra sì spavaldo e spericolato nella gestione di quest’attività illegale ma insieme è generoso e attento con gli amici bisognosi. Presta mille euro al suo braccio destro perché non riesce ad arrivare a fine mese e paga con 500 euro a volta chi è in difficoltà e si presta a dire di essere alla guida di un veicolo coinvolto in un sinistro inesistente.

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