“Astrofili e Cinema”: a Viseggi una serata che unisce scienza, letteratura e grande schermo

Quanto di ciò che vediamo nei film ambientati nello spazio è davvero possibile? E cosa accadrebbe se le suggestioni della fantascienza venissero messe alla prova dalla scienza? Saranno alcune di queste domande al centro di “Astrofili e Cinema”, in programma venerdì 25 settembre alle 18.30 al Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini insieme a Club 42 La Spezia, propone un incontro tra astronomia, letteratura e grande schermo, partendo proprio dalle rappresentazioni dell’Universo che cinema e narrativa hanno contribuito a costruire nell’immaginario collettivo.

La serata prenderà il via con l’arrivo all’osservatorio e un cestino aperitivo, disponibile anche in versione vegetariana su richiesta, seguito da una prima osservazione del Sole. Gli astrofili accompagneranno poi i partecipanti in un confronto sulle rappresentazioni dello spazio nella letteratura e nel cinema, mettendo a confronto fantasia e fenomeni astronomici reali. Con il calare della sera, l’appuntamento proseguirà con l’osservazione diretta del cielo e degli oggetti astronomici collegati ai temi affrontati durante l’incontro.

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