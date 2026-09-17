Bollo auto e moto sospeso nel 2027, ecco i veicoli coinvolti. Avs: “Bucci chieda compensazione al governo”

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sospensione del pagamento del bollo auto e moto per il 2027. Il prossimo anno, dunque, chi ha un automobile di piccola e media potenza (sotto gli 80 kw) e chi ha un motociclo non dovrà pagare la tassa annuale sul possesso del veicoli. L’esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un’auto.

Il governo ha stimato che i veicoli coinvolti saranno circa 14,5 milioni. L’esenzione vale per una singola persona, e trattandosi di tassa regionale è prevista una compensazione di 2,3 miliardi di euro per il mancato gettito.

» leggi tutto su www.ivg.it