Calvari: tre giorni di “Expo Valfontanabuona e Valli del Tigullio”

Dal 18 al 20 settembre a Calvari tre giorni di imprese, territori, formazione, cultura ed esperienze gratuite San Colombano Certenoli, 16 settembre 2026 – Conto alla rovescia per Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio, che dal 18 al 20 settembre porterà a Calvari, nel Comune di San Colombano Certenoli, una grande vetrina dedicata alle eccellenze, alle competenze e alle opportunità dell’entroterra. Una manifestazione che segna soprattutto un ritorno: l’EXPO torna infatti in presenza, con una vera area espositiva nel polo del Centro Congressi di Calvari, riportando al centro dell’attenzione uno spazio che negli anni era rimasto ai margini dell’idea originaria di una grande manifestazione territoriale. Saranno tre giornate nelle quali Comuni, enti, imprese, associazioni, istituti scolastici e realtà del territorio saranno chiamati a raccontare produzioni, professionalità, cultura, tradizioni e nuove opportunità di sviluppo. Il progetto è di Città Metropolitana di Genova per attuare un’unica strategia di promozione e sviluppo socioeconomico del proprio territorio attraverso le “Expo delle Valli – le eccellenze dell’Area Metropolitana genovese”, che prevede la creazione di una rete di “Expo di vallata” per la valorizzazione delle eccellenze locali. Un progetto costruito attraverso una rete territoriale particolarmente ampia: sono 20 i Comuni coinvolti nel Protocollo d’intesa, con il Comune di San Colombano Certenoli quale Comune capofila, ai quali si affiancano importanti realtà del territorio tra cui Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Comprensorio scolastico di Cicagna e Istituto Bernardo Marsano. Il programma ufficiale evidenzia inoltre il coinvolgimento della Città Metropolitana di Genova.

On line tutto il programma.

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