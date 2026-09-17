Cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, sei anni dopo lo Spezia di Italiano (e di Turati)

C’è un ragazzo, in Inghilterra, che da 712 giorni non si taglia i capelli. Si chiama Frank Illett, sui social è conosciuto come “The United Strand” e tutto è cominciato, probabilmente per gioco, all’inizio di ottobre 2024. Una scommessa legata al Manchester United, la squadra del cuore, con una condizione tanto semplice quanto difficile da raggiungere: il barbiere sarebbe tornato al lavoro soltanto dopo cinque vittorie consecutive dei Red Devils. Un traguardo che lo United non riesce a centrare da anni e che ha trasformato, partita dopo partita, quei capelli sempre più lunghi in una sorta di calendario vivente delle difficoltà del club. Ieri sera, dopo la sconfitta contro il Brighton, il conteggio è ripartito. Se però Frank Illett fosse nato alle Pianazze o a Migliarina, nella serata di ieri avrebbe potuto finalmente chiamare il suo barbiere. Perché, dopo 2.406 giorni, lo Spezia è tornato a vincere cinque partite consecutive tra campionato e coppa. E il filo della storia porta indietro di sei anni, fino allo Spezia di Vincenzo Italiano. E, ancora una volta, a Marco Turati.

I successi contro Campobasso, Vado, Sambenedettese, Livorno e Perugia hanno permesso alle Aquile di riannodare una striscia che mancava dal gennaio-febbraio 2020, quando lo Spezia di Italiano infilò cinque vittorie consecutive in campionato sulla strada che avrebbe portato alla prima storica promozione in Serie A. Si partì dal 2-1 di Crotone, deciso nel finale da Antonino Ragusa, per poi passare dall’1-0 al Pordenone firmato Matteo Ricci. Quindi Perugia, il luogo in cui il tempo sembra aver deciso di fare un giro su se stesso: l’8 febbraio 2020 lo Spezia vinse 3-0 al Renato Curi, con le reti dei fratelli Ricci e il sigillo di Nzola. Fu la prima vittoria nella storia del club ligure nello stadio umbro. Ieri, 16 settembre 2026, è arrivata la seconda, ancora per 3-0. A cambiare sono gli interpreti, gli anni e la categoria, ma non tutto: Marco Turati, allora collaboratore di Italiano, oggi è l’allenatore che ha riportato lo Spezia su quella stessa traccia.

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