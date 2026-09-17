Coppa Veolia, al PalaSprint la sfida tra Spezia Basket e Cecina

Appuntamento sabato 19 settembre alle ore 18 al PalaSprint della Spezia per la Coppa Veolia, uno degli appuntamenti più importanti del precampionato dello Spezia Basket Club Tarros. A sfidare la formazione bianconera sarà il Basket Cecina, avversario che gli spezzini ritroveranno anche nel corso della stagione di campionato. Il trofeo porta il nome di Veolia in Italia, azienda che ha scelto di sostenere la manifestazione e che rappresenta uno dei principali partner e sponsor dello Spezia Basket Club Tarros. Leader mondiale nei servizi ambientali, Veolia affianca in Italia clienti pubblici e privati nei percorsi di decarbonizzazione, attraverso soluzioni integrate dedicate all’efficientamento energetico e alla produzione locale di energia da fonti rinnovabili. La collaborazione con lo Spezia Basket Club nasce quindi da una sinergia che mette insieme sport, territorio e attenzione alla sostenibilità. La sfida con Cecina rappresenterà un’importante occasione per il pubblico del PalaSprint, che potrà assistere a un pomeriggio di basket di livello, ma anche per la squadra spezzina. Il match permetterà infatti allo staff tecnico di verificare sul campo il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione. “Siamo particolarmente felici di disputare la Coppa Veolia, davanti al pubblico del PalaSprint – dichiara il presidente dello Spezia Basket Club Tarros Danilo Caluri -. Per noi è un appuntamento importante, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche perché rappresenta il valore della collaborazione con un partner come Veolia in Italia, che ha scelto di sostenere il nostro progetto. Ci auguriamo di vedere il PalaSprint pieno e di poter condividere con i nostri tifosi una bella serata di basket. La squadra sta lavorando con grande impegno e questa partita sarà un ulteriore momento di crescita in vista dell’inizio della stagione”

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