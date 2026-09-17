Draghi, incantesimi e misteri su ruote: la “Bessy Family Experience” conquista La Spezia Fantasy

Draghi, enigmi, incantesimi e un tesoro da conquistare: sabato 19 settembre 2026, alle 16.30, la Bessy Family Experience arriva a La Spezia Fantasy con un appuntamento speciale a bordo del Trenino Turistico. Per circa due ore, grandi e piccoli saranno coinvolti in una caccia al tesoro itinerante tra creature leggendarie, prove divertenti e indovinelli a tema fantasy. Guidati dallo spirito d’avventura di Bessy, bambini e genitori dovranno collaborare per superare le sfide e arrivare alla scoperta del tesoro finale, tra gli scorci della città.

A rendere ancora più ricca l’esperienza ci sarà per ogni bambino un Kit Playset, con giochi, adesivi, attività creative, colori e una sorpresa finale. Portare la Caccia al Tesoro a bordo del trenino turistico all’interno di La Spezia Fantasy ci permette di regalare ai bambini un’esperienza di immersione totale”, spiegano gli organizzatori. “Non sarà solo un gioco, ma un pomeriggio in cui la fantasia prende vita e le famiglie condividono momenti indimenticabili”. La partenza è fissata alle 16.30 dal capolinea del Trenino Hop On Hop Off, in Largo Fiorillo. L’iniziativa è pensata per famiglie con bambini dai 4 anni in su. Il costo è di 20 euro per i bambini e 15 euro per gli adulti e comprende il biglietto del trenino, il Kit Playset e il ricordo finale.

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