Finale Ligure sarà per una settimana il laboratorio nazionale della Geologia

Finale Ligure si prepara a diventare per una settimana il laboratorio nazionale della geologia. Dal 20 al 26 settembre la cittadina ospiterà infatti la Scuola Estiva ISPRA dedicata al rilevamento geologico e alla cartografia CARG. Promossa dalla Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Liguria e il Comune di Finale Ligure, l’iniziativa porterà sul territorio laureati magistrali, dottorandi e giovani ricercatori.

Il contesto finalese è stato scelto in quanto ritenuto uno dei più significativi dell’arco ligure. L’area è caratterizzata da una straordinaria varietà litologica e strutturale, da successioni sedimentarie di grande interesse come la celebre Pietra di Finale e da una storia in cui sono registrate le principali fasi tettoniche dal Paleozoico a oggi.

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