La Spezia Fantasy, via libera alla musica nei locali fino a mezzanotte

La Spezia Fantasy torna sabato 19 e domenica 20 settembre con due giornate dedicate al fantasy, alla cultura pop, al fumetto, al gioco e all’intrattenimento. La manifestazione, organizzata dal Comune della Spezia, da Confcommercio e dall’Associazione Inedita Mente, sarà gratuita e aperta a tutti. Per favorire la partecipazione dei pubblici esercizi e contribuire a creare un clima di festa e animazione, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che per la giornata di sabato 19 settembre consente ai titolari delle attività aperte nella serata di organizzare intrattenimenti musicali senza balli, all’interno dei locali e nei rispettivi dehors, in deroga ai limiti ordinari di rumorosità. La musica sarà consentita dalle ore 18 alle ore 24 di sabato 19 settembre. Le apparecchiature elettriche e acustiche dovranno essere dotate delle necessarie certificazioni tecniche ed essere conformi alle norme Cei. Non potranno essere installate strutture soggette al collaudo della competente Commissione di vigilanza e, nelle condizioni di maggiore disturbo, non dovrà essere superato il limite massimo di 70 dB(A) rilevato presso l’edificio maggiormente esposto. Entro le 24 dovrà cessare ogni attività musicale nei dehors esterni ai pubblici esercizi. La Spezia Fantasy sarà aperta sabato 19 settembre dalle 11 alle 24 e domenica 20 settembre dalle 10 alle 19. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.laspeziafantasy.it.
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