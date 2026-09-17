La Vis Pesaro crolla in casa con la Reggiana, l’allenatore in vista dello Spezia: “Dobbiamo reagire”

“Non abbiamo mollato per dignità anche quando la partita era già compromessa. Abbiamo fatto due regali e se lo fai con una squadra forte come la Reggiana diventa complicato. La curva e i nostri tifosi ci hanno incoraggiato, ci hanno invitato a lottare su ogni palla con i toni giusti. Ci sono vicini ma vogliono vedere l’atteggiamento giusto in campo, che i ragazzi hanno messo al di là dei gol regalati per ingenuità”. Parla così Andrea Gennari, l’allenatore della Vis Pesaro sconfitto ieri sera con un sonoro 1-4 contro la Reggiana. Una gara complicata in un contesto ancor più complicato per i pesaresi, che sono ultimi in classifica con solo un punto conquistato, contro il Perugia. E lunedì arriverà al Picco contro lo Spezia: “Ripartiremo dal confronto con la curva, dal lavoro sugli errori. Dobbiamo essere positivi anche se il momento è complicato, ma siamo professionisti e dobbiamo reagire nel miglior modo possibile”.

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