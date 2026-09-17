Marola, cade uno dei parapedonali arrugginiti e pericolanti: sostituito con una transenna. Gli abitanti chiedono di intervenire subito

È una situazione di sicurezza che viene segnalata da tempo quella dei parapedonali sulla Napoleonica, all’altezza del centro abitato di Marola. Siamo di fronte al civico 192 e il marciapiede, largo circa un metro e rialzato rispetto alla carreggiata fino a circa 80 centimetri, è (ma sarebbe meglio dire “dovrebbe essere”) protetto da una serie di parapedonali che hanno la funzione di impedire ai pedoni di cadere sulla strada, con il rischio di essere investiti dai veicoli in transito.

I parapedonali, però, sono ormai marci e deteriorati e non sono più in grado di svolgere la loro funzione. Una situazione che i cittadini hanno sottoposto più volte all’attenzione degli enti competenti nel corso del tempo. Nei giorni scorsi uno di questi parapedonali che stanno in piedi per miracolo ha ceduto ed è caduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e gli operai del Comune, che hanno posizionato una transenna per delimitare il punto interessato. Una soluzione provvisoria che, segnalano gli abitanti, risulta però molto instabile.

La richiesta è quindi che si intervenga con urgenza, sostituendo i parapedonali deteriorati e mettendo in sicurezza l’intero tratto di marciapiede rialzato. La competenza dovrebbe essere del Comune della Spezia, che viene chiamato a intervenire per eliminare una situazione che riguarda direttamente la sicurezza dei pedoni.

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