Musumeci inaugura Forum Risorsa Mare: “L’Italia non può avere tante autorità portuali slegate”. Pisano: “La Spezia porto laboratorio”

“La Spezia è un porto laboratorio in cui formazione, industria, ricerca e digitalizzazione possono lavorare assieme per diventare un modelo per la portualità nazionale. Non basta aumentare i traffici, bisogna puntare sulla sostenibilità e sulle competenze”. Lo ha detto Bruno Pisano, presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, aprendo il Forum Risorsa Mare che sbarca alla Spezia per la sua quarta edizione. Presso l’Auditorium Bucchioni convergeranno quattro ministri nel giro di due giorni, oltre che esperti, imprenditori e stakeholder per quello che rappresenta un appuntamento di elaborazione teorica e confronto sui numeri diventato centrale nel settore della blue economy.

“Siamo ogni giorno chiamati ad interrogarci sulle strategie necessarie per affrontare un contesto internazionale sempre più complesso – osserva Pisano -. Serve una straordinaria capacità di adattamento, anzi di anticipare il cambiamento. Per la Spezia è motivo di orgoglio ospitare questo forum, siamo un territorio in cui si è realizzato un connubio virtuoso tra una classe imprenditoriale dinamica e istituzioni pubbliche che hanno accompagnato la loro visione. Questo territorio era un tempo identificato quasi esclusivamente con le attività militari, oggi invece siamo un sistema integrato all’interno dell’economia del mare. Su questa capacità di fare sistema dobbiamo continuare a investire”. Pisano rivendica gli 1.3 milioni di teus movimentati all’anno, che fanno della Spezia oggi il secondo porto container italiano dopo quello di Genova per volumi.

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