Natale: “Vergogna lasciare a piedi gli studenti abbonati”. Il Pd in consiglio: “Le scuse doveva farle Peracchini”

“La situazione del trasporto pubblico locale alla Spezia è ben oltre l’indecenza ed è il frutto della distribuzione strabica delle risorse operata dalla Regione Liguria di Bucci”. Lo afferma Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico. “Nella prima settimana di apertura delle scuole le segnalazioni di disservizi hanno raggiunto livello mai neanche immaginati in passato. Studenti e studentesse regolarmente muniti di abbonamento sono rimasti a piedi praticamente in ogni quartiere e in particolare sulle linee che servono i poli

scolastici superiori: il 5 come il 21, il Vezzano-Valeriano-Piazza Chiodo come il Ceparana-Buonviaggio-La Spezia e la lista potrebbe continuare. La pianificazione degli orari ci fa tornare all’Ottocento, con il 2 e il 3 che avranno frequenza ogni 80 minuti nei festivi. E poi segnalazioni di aria condizionata non funzionante, corrimano fissati con il nastro adesivo, porte fuori servizio e addirittura l’asfalto che si intravede dal pianale marcio”.

“La prima e principale causa di tutto ciò è la mancanza di risorse. Ci sono precise responsabilità politiche che abbiamo denunciato da tempo per questa situazione – illustra Natale -. Servono investimenti per aumentare la frequenza delle corse a favore degli utenti e rendere più appetibile lavorare in Atc per i lavoratori. La politica regionale non può esaurirsi con i 40 milioni di euro giustamente necessari per salvare Amt. Questo non può voler dire che il resto dei tpl devono rimanere con il cerino in mano. La destra fa passare il concetto che per ottenere investimenti bisogna prima mandare in dissesto finanziario la propria azienda di trasporto”. Natale parla di servizio vitale per le famiglie che devono già affrontare il caro carburanti “causato da altre folli politiche di destra a livello mondiale, che migliora la qualità dell’aria nelle città, decongestiona il traffico e offre un’alternativa più sostenibile al mezzo privato. La Regione Liguria non può limitarsi ad anticipare i soldi del fondo nazionale e spacciarli per nuove risorse. Il personale è sempre meno e sempre più demotivato, i mezzi sempre più vecchi, le corse sempre meno frequenti e i viaggiatori sempre più bistrattati. Il tpl spezzino è un malato cronico per cui serve una cura d’emergenza sotto forma di investimenti”, conclude il segretario regionale.

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