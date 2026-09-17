Parco delle Pianazze, il Comune ordina al gestore di restituire l’area: “Debiti per quasi 13mila euro e manutenzione non eseguita”

Il Comune della Spezia ordina all’attuale gestore di restituire il Parco delle Pianazze: contestati mancati lavori di manutenzione, stato di abbandono dell’area e canoni non pagati per quasi 13mila euro. L’ordinanza, emessa ieri, fissa in sette giorni dalla notifica il termine per riconsegnare l’area e le strutture, libere da persone.

Il provvedimento riguarda il compendio comunale di circa 14.100 metri quadrati, che comprende, nella zona nord, un locale adibito a bar e punto ristoro con servizi igienici, un’area verde con giochi, panchine e percorsi, un anfiteatro e un box deposito. Nella zona sud si trovano invece un altro locale bar con servizi e spogliatoi, una struttura polifunzionale e due campi da calcetto, uno dei quali coperto, oltre alle aree pedonali di collegamento.

La gestione era stata affidata temporaneamente all’Asd EC57 Academy nel febbraio 2024, dopo la risoluzione della precedente concessione, per garantire la prosecuzione degli allenamenti della squadra dei bambini e della Spezia Calcio Femminile. Nel giugno dello stesso anno l’associazione si era aggiudicata definitivamente la concessione del parco. Il contratto, sottoscritto nel febbraio 2025, aveva decorrenza dal primo luglio 2024 e scadenza al 30 giugno 2030. Nell’ottobre 2025 l’associazione aveva comunicato la variazione della denominazione in Asd Academy Fantasy, con sede legale in via delle Pianazze.

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