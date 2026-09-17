Passeggiata della Resistenza sul Monte Barca, domenica l’appuntamento tra memoria e sentieri

Si svolgerà domenica 20 settembre la Passeggiata della Resistenza sul Monte Barca, iniziativa organizzata da Anpi Villafranca-Bagnone e Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani. Il ritrovo è fissato alle 8.30 alla Pieve di Bagnone, con partenza alle 9. Il percorso si svilupperà lungo una strada tagliafuoco e prevede, a metà del tragitto, la deposizione dei fiori al monumento ai caduti.

Per chi lo vorrà sarà possibile effettuare una breve deviazione per raggiungere il gradile dell’attacco ai partigiani della Brigata 37B avvenuto nel marzo 1944. Il ritorno è previsto tra le 12.30 e le 13, seguito da un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti.

Il percorso è ad anello, per una lunghezza complessiva di 9,27 chilometri e un dislivello di 314 metri. Il tempo di percorrenza indicativo è di circa 3 ore e 30 minuti, con difficoltà classificata come media. Gli organizzatori consigliano di utilizzare scarpe adatte alla montagna e di portare almeno 2 litri d’acqua a persona.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 340 1442485 e 328 1114558 o consultare la pagina Facebook dedicata.













