Posti in piedi negli stadi, Salis ha inviato la lettera: proposto un tavolo interministeriale

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente del Coni Luciano Buonfiglio, al presidente della Figc Giovanni Malagò e alla Lega di Serie A, B e C per la proposta di un tavolo interministeriale con l’obiettivo di aggiornare la normativa in tema di free standing, cioè posti in piedi sicuri negli stadi.

Il passo avanti, che si apprende in serata da Palazzo Tursi, fa seguito alle dichiarazioni della sindaca durante il consiglio comunale di martedì scorso, impegnato in gran parte a discutere la delibera sul futuro dello stadio Ferraris. “È una normativa datata di decenni – aveva detto -. Chiederemo un tavolo e per l’occasione potremo farci capofila di una richiesta di aggiornamento della normativa nazionale per la creazione di zone safe standing nei nostri stadi. È una novità che viene attesa in tutta Italia mentre altri Paesi europei si sono già portati avanti. Questo è il momento di chiedere un aggiornamento”.

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