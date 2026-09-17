Progetto da 120mila euro per potenziare la videosorveglianza a Lerici

È stato sottoscritto tra il Prefetto e il Sindaco di Lerici il Patto per la Sicurezza Urbana, atto

necessario per consentire al Comune di partecipare al bando del Ministero dell’Interno destinato al

finanziamento dei sistemi di videosorveglianza sui territori comunali. L’Amministrazione ha predispostoun progetto del valore complessivo di 120mila euro, elaborato dal Comando di Polizia Locale insieme all’Ufficio per la Transizione Digitale e lo Sviluppo Tecnologico.

L’intervento prevede un cofinanziamento comunale di 60mila euro, pari al 50% dell’investimento complessivo, mentre per i restanti 60mila euro sarà richiesto il contributo ministeriale. Il progetto punta ad ampliare e rendere ancora più efficiente l’attuale sistema comunale di videosorveglianza, oggi composto da 48 telecamere, attraverso la realizzazione di sei nuovi punti di monitoraggio in aree considerate strategiche sotto il profilo della sicurezza, della viabilità e dell’elevata frequentazione turistica.

Le nuove postazioni saranno dotate di telecamere multi sensore con risoluzione 4K, in grado di garantire immagini ad alta definizione utilizzabili anche a supporto delle attività di Polizia Giudiziaria. Il sistema sarà inoltre collegato attraverso una rete radio professionale dedicata, progettata per assicurare continuità e stabilità nella trasmissione dei dati. I sei nuovi punti di monitoraggio previsti dal progetto interesseranno la spiaggia della Marinella e i relativi accessi; il Molo di San Terenzo e la passeggiata a mare; Piazza Brusacà all’incrocio con via Mantegazza; l’intersezione tra via Mantegazza e via XX

Settembre; via Mantegazza all’altezza della “Casa Gialla”; via Biaggini, in località Venere Azzurra, importante snodo di accesso alla spiaggia, ai parcheggi e alla viabilità litoranea.

“La firma del patto con il Prefetto è un passaggio importante perché ci consente di candidare un progetto sul quale i nostri uffici hanno lavorato con grande attenzione e che rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza del territorio – dichiara il sindaco Marco Russo – Sarà potenziata

complessivamente la nostra infrastruttura, utilizzando tecnologie di ultima generazione e rafforzando la capacità operativa della Polizia Locale. Abbiamo individuato punti particolarmente frequentati e strategici del nostro litorale, da San Terenzo alla Marinella fino alla Venere Azzurra, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione, il controllo del territorio e gli strumenti a disposizione della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine. La sicurezza è una componente fondamentale della qualità della vita di una comunità e richiede programmazione, investimenti e strumenti adeguati: questo progetto va esattamente in questa direzione”.

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