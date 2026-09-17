Rapallo: in Consiglio manca il numero legale, seduta interrotta

Consiglio comunale di Rapallo. Dopo le mozioni proposte dai consiglieri Andrea Carannante e Francesco Angiolani, quattro membri dell’opposizione lasciamo l’aula e la seduta viene in un primo tempo sospesa e poi interrotta per mancanza del numero legale. I quattro sono: Andrea Annichiarico, Pier Giorgio Brigati Andrea Carannante e Francesco Angiolani. Già erano assenti per l’opposizione Armando Ezio Capurro e Gaia Mainieri. E nella maggioranza tre consiglieri: Eugenio Brasey, Franco Parodi e Fabio Proietto.

La seduta inizia con la lettura di una lunga mozione di Andrea Carannante che traccia il noto quadro della situazione Amt, in cui sono penalizzati dipendenti e utenti. Un ottimo assist per il sindaco Elisabetta Ricci che si è detta concorde sulla situazione tracciata e ha spiegato come i suoi interventi presso Amt, hanno migliorato la situazione per le linee di Montallegro e San Massimo e attende risposte per ulteriori richieste che ha avanzato.

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