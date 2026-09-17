“Ritorno dal Viaggio della Memoria”: a Garlenda la testimonianza di Gaia Bruno

Garlenda. I campi di sterminio raccontati da una giovane studentessa. Venerdì 18 settembre 2026 alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Garlenda, si svolgerà la serata Ritorno dal Viaggio della Memoria organizzata dalla Sezione ANED ETS Savona – Provincia, in collaborazione con il Comune di Garlenda.

Si presenterà il progetto del Viaggio della Memoria, che si è svolto dal 7 all’11 maggio 2026 quando gli studenti della provincia di Savona, vincitori del Concorso ANED 2026, hanno visitato i campi di sterminio nazisti, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. Testimone diretta sarà la studentessa Gaia Bruno, che ha partecipato al viaggio e che condividerà le proprie impressioni e l’esperienza vissuta.

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