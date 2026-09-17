Sestri: “Chi non ha argomenti ricorre alla calunnia; gli elettori giudicheranno””

Da Mauro Battilana, Elisa Bixio, Gabriel Dell’Uomo, Mara Foresta, Piero Gianelli, Gabriele Ovindo, Marco Piccinini, Lucia Pinasco, Francesco Podestà

“Chi non ha argomenti ricorre alla calunnia”. Siamo stati amministratori di questa città per diversi anni. Abbiamo fatto scelte che possono essere legittimamente criticate e siamo sempre stati disponibili a confrontarci nel merito. Abbiamo, in particolare nell’ultimo mandato, amministrato la città tra pandemia, crisi energetiche e pesanti eventi metereologici. Ma una cosa è la critica politica, altra cosa è utilizzare un comunicato istituzionale per gettare fango sulle persone, ricorrendo a insinuazioni tanto volgari e basse quanto prive di qualsiasi utilità per la comunità.

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