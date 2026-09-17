Shine Bright like… Kevin: così il centrocampo dello Spezia trova gol e fisicità

“Shine bright like a diamond”, cantava Rihanna nel 2012, aprendo “Diamonds“, uno dei brani più celebri della cantante delle Barbados. A brillare, oggi, però, non sono soltanto i diamanti. In casa Spezia c’è anche Kevin Bright, che nelle prime giornate di campionato ha iniziato a ritagliarsi uno spazio sempre più importante, fino a diventare uno dei volti della squadra di Marco Turati. Ventitré anni, fisico imponente e una caratteristica che nel centrocampo bianco non ha eguali: la capacità di attaccare l’area e trovare la porta. Lo ha fatto contro la Sambenedettese e lo ha ripetuto con il Perugia, quando il suo gol ha messo in ghiaccio la partita. Due reti costruite quasi allo stesso modo: la corsa, l’inserimento, il tempismo per farsi trovare nel posto giusto. Bright sembra avere un istinto particolare per capire dove finirà il pallone e, una volta dentro l’area, è difficile da fermare.

Qualcosa di quel Kevin si era già intravisto durante l’estate, nella prima parte del ritiro di Pontremoli. Fu suo il primo gol dell’amichevole contro il Follo, quando lo Spezia cominciava ancora a prendere forma e i ruoli erano tutti da definire. Poi arrivarono un problema di vesciche e un piccolo contrattempo muscolare a rallentarne il percorso, impedendogli di esordire al Picco in Coppa Italia. Il rientro a Grosseto, con un ingresso nel finale che contribuì a cambiare il volto della partita, l’unica fin qui che le Aquile non sono riuscite a vincere. Già in quel quarto d’ora abbondante si era intravista la risorsa che Bright avrebbe potuto rappresentare: energia, presenza fisica, corsa e quella predisposizione ad andare oltre la linea del centrocampo che oggi sta diventando una delle armi dello Spezia.

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