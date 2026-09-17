Sovraffollamento e suicidi in carcere, anche i penalisti liguri a Firenze per gli stati generali

Genova. La Camera Penale regionale ligure, costantemente impegnata a monitorare la situazione delle carceri genovesi e liguri e a promuovere iniziative a tutela della dignità dei detenuti, sabato 19 settembre parteciperà a Firenze alla giornata nazionale su “Lo Stato generale dell’esecuzione penale – Anatomia di un disastro. Analisi e proposte”, organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, dedicata alla grave crisi che attraversa il sistema penitenziario italiano.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il presidente Nicola Scodnik – è quello di mettere a confronto avvocatura, magistratura, accademia e politica e, soprattutto, di trasformare la riflessione sulle condizioni delle nostre carceri in proposte concrete da sottoporre al Parlamento e al Governo, riaffermando un principio che appartiene alla storia e alla cultura dell’Unione: la pena può essere eseguita soltanto nel rispetto della Costituzione, della dignità della persona e del senso di umanità”.

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