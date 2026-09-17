Spezia Risorse cerca personale, la Cgil prepara il “ripasso” per il concorso”

La Fp Cgil della Spezia organizza un corso di preparazione ai due concorsi banditi da Spezia Risorse per l’assunzione di tre operatori esperti e un istruttore tributario. Il percorso punta a fornire ai candidati un supporto nello studio delle materie previste dai bandi, attraverso lezioni dedicate ai principali argomenti richiesti e materiale didattico a disposizione dei partecipanti. Il corso, gratuito per gli iscritti alla Cgil, prenderà il via nella prima settimana di ottobre e si svolgerà in modalità mista, con lezioni sia in presenza sia in videoconferenza. A tenere gli incontri saranno esperti delle diverse materie oggetto delle prove. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 settembre, inviando una mail a funzionepubblica@cgillaspezia.it e indicando nome, cognome, numero di cellulare e il corso scelto: preparazione per operatori, per istruttori oppure entrambi. Il calendario delle lezioni, le modalità di partecipazione e le informazioni relative all’iscrizione alla Cgil saranno successivamente comunicati via mail agli interessati.

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