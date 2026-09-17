Stabilite le cause della morte di Francesco Pagni, la famiglia prepara il rientro in Val di Magra

Rientrerà in Val di Magra nei prossimi giorni la salma di Francesco Pagni, il geometra e sindacalista Uil di Sarzana che lunedì ha perso la vita durante un’immersione ad Alghero. Nella giornata di ieri infatti presso l’Istituto di medicina legale di Sassari, è stata effettuata l’autopsia che ha riscontrato un’asfissia acuta da annegamento dovuta ad un malore improvviso accusato mentre stava svolgendo una ricognizione in vista del Campionato italiano di pesca in apnea a cui avrebbe dovuto partecipare un amico. Una tragedia che ha reso inutili tutti i tentativi di soccorso subito prestati sul momento e che ha profondamente colpito tutta la nostra provincia dove Pagni – che lascia la moglie e due figli – era molto noto per la sua attività lavorativa e sindacale ma anche per la passione per il mare e le immersioni delle quali era grande esperto. Per questo il Presidente Federale, il Consiglio Federale, il Segretario Generale, il Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e la FIPSAS tutta, unitamente alla ASD GS Corallo Sub, società organizzatrice del Campionato Italiano in questione hanno espresso “le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, ai suoi cari e a tutta la comunità della pesca in apnea, che sicuramente sta vivendo questa tragedia con profonda afflizione”. Dopo il nulla osta da parte della Procura i famigliari potranno organizzare la procedura di imbarco e riportarlo a casa in attesa dell’ultimo, prematuro, saluto.

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