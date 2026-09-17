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Tpl, sospeso il direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico Giampaolo Rossi

Tpl, sospeso il direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico Giampaolo Rossi

bus tpl linea

Savona. Giampaolo Rossi, direttore generale di Tpl Linea, è stato sospeso. Un comunicato dell’azienda di trasporto pubblico savonese informa i suoi dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, si è riunito ieri e “ha deliberato – si legge – la sospensione con effetto immediato del direttore generale dalle proprie funzioni”.

Giampaolo Rossi, esperto nel settore trasporti con una carriera lunga e consolidata alle spalle, era entrato in servizio nel febbraio del 2024, durante la presidenza di Vincenzo Franceri. Ieri sera la riunione del Consiglio di Amministrazione.

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