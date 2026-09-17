Tpl, sospeso il direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico Giampaolo Rossi

Savona. Giampaolo Rossi, direttore generale di Tpl Linea, è stato sospeso. Un comunicato dell’azienda di trasporto pubblico savonese informa i suoi dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, si è riunito ieri e “ha deliberato – si legge – la sospensione con effetto immediato del direttore generale dalle proprie funzioni”.

Giampaolo Rossi, esperto nel settore trasporti con una carriera lunga e consolidata alle spalle, era entrato in servizio nel febbraio del 2024, durante la presidenza di Vincenzo Franceri. Ieri sera la riunione del Consiglio di Amministrazione.

» leggi tutto su www.ivg.it