Tragedia di Begato, la mamma di Prosper è ancora in ospedale: “Mi ha chiamato, ma quando sono arrivata lui non c’era più”

Genova. Se il piccolo Prosper sia caduto dal balcone perché stava correndo o perché si è arrampicato in qualche modo per afferrare qualcosa, probabilmente gli inquirenti non lo scopriranno mai. Ma si tratta di dettagli ormai ininfluenti ,sia ai fini delle indagini sia soprattutto per i suoi genitori, che non riescono a darsi pace per la perdita del loro bambino.

A una settimana dalla tragedia che ha scosso il quartiere di Begato e quanti conoscevano il bimbo di soli 5 anni e la sua famiglia, gli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e dal suo vice Antonino Porcino, sono riusciti a parlare con la mamma, che si trova tuttora ricoverata in ospedale.

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