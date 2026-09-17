Tuoni e fulmini sopra di noi, migliora nel pomeriggio quando l’allerta si derubrica

Dopo una notte preparatoria l’allerta gialla si è trasformata da gialla ad arancione per poi nel pomeriggio degradarsi ancora. Sarà insomma una giornata con cieli molto nuvolosi e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio. Nel corso del pomeriggio è atteso un miglioramento con schiarite via via più ampie, sebbene con la possibilità di qualche residuo e breve acquazzone. La serata trascorrerà con cieli poco nuvolosi, prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa durante la notte. Le temperature saranno comprese tra una minima di 20 e una massima di 23 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com.
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