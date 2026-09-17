Turati festeggia ma vola basso: “Non si è delineato ancora nulla ma oggi la squadra è stata magnifica”

“Sono molto contento oggi. Il merito principale va ai miei ragazzi che sono stati veramente magnifici, come lo sono quotidianamente per quello che mi fanno vedere”. Non è avaro di complimenti questa sera Marco Turati, soddisfatto per la splendida vittoria del suo Spezia contro il Perugia. Uno 0-3 quasi in scioltezza per le Aquile, che mandano un altro segnale al campionato nonostante la rivoluzione estiva. “Siamo partiti molto in ritardo rispetto alla classica tabella di marcia. Abbiamo iniziato con una squadra che si è smontata pezzo per pezzo, abbiamo messo ragazzi tra cui molti sono arrivati all’ultimo minuto e a cui io sto chiedendo grandissimi sacrifici mentali e fisici. Abbiamo fatto tante sedute extra, video e in campo, e mi stanno dando grandissime risposte. Oggi avevamo tre 2006 in campo, un 2005, quasi tutti sono nati dopo il 2000. Sono ragazzi che hanno fame, che si stanno applicando molto. Spero che la gioventù non li porti fuori strada ma che li faccia restare focalizzati sull’obiettivo, perché di fronte a noi ci sono squadre forti”.

In ogni caso, quello in campo ogni partita è uno Spezia con sangue agli occhi e grande agonismo: “Io chiedo questo. Per una ragione di gioventù forse spesso non capiamo in che fase di partita stiamo vivendo, ma quando spingiamo forte poi riusciamo a fare ottime cose. Abbiamo quei 2-3 esperti che sono splendidi, ci guidano e trascinano. Si stanno anche divertendo, per questo non speculano mai”, prosegue il mister, che loda poi alcuni dei suoi ragazzi: “Capolupo è la figura principale di quei giovani che hanno bisogno di allenamenti e partite per migliorare e crescere. Mi sembra un po’ Sapola che ho avuto lo scorso anno. Inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità da mettere dentro, è migliorato molto e lo trovo pronto quest’anno. Sono molto contento, hanno qualità e gli serve solo grandissimo lavoro per diventare giocatori importanti per questa categoria”.

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