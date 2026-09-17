Un inno alla “Bellezza d’animo” per l’edizione 2026 di Dolcissima Pietra

Sabato 19 e domenica 20 settembre torna nella cittadina pietrese l’appuntamento con Dolcissima Pietra, giunta alla sua ventiduesima edizione: l’evento di riferimento dedicato all’esposizione di dolci, vini, laboratori ed eccellenze enogastronomiche, affiancato dal suo contenitore culturale Bellissima.

L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema guida “Dolce come un gesto d’Amore”, un invito a riscoprire il valore dei gesti semplici, dell’attenzione verso l’altro, della cura del territorio e della tradizione.

A fare da filo conduttore al palinsesto culturale sarà invece la rassegna “Dolci Radici – Storie di persone e luoghi che sono diventati protagonisti nel mondo”.

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