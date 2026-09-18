Accademia della marina mercantile, inaugurata la nuova sede in Darsena: ospiterà più di mille studenti

Genova. È stata inaugurata stamattina la nuova sede dell’Accademia italiana della marina mercantile a palazzo Tabarca, nella zona della Darsena, a pochi metri dall’istituto nautico San Giorgio e dall’ex facoltà di economia dell’Università di Genova. La struttura, che si articola per 4.800 metri quadrati calpestabili su quattro piani dell’edificio di proprietà comunale, potrà presto ospitare gli attuali 1.050 studenti dell’Accademia in un’unica sede (che prenderà dunque il posto di quella in Albaro), e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi.

Presenti all’inaugurazione il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il comandante generale delle Capitanerie di porto Sergio Liardo e il comandante interregionale Marittimo Nord Flavio Biaggi.

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