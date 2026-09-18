“Alla Spezia il mare è un ecosistema industriale”: A “Risorsa Mare” il presidente Laghezza rilancia la sfida del territorio

La firma del Manifesto Marittimo della Spezia, presentato questa mattina da Assonautica, OsserMare, Assarmatori, Confitarma e Confindustria Nautica, ha aperto la seconda e ultima giornata del Forum Risorsa Mare 2026, in corso all’auditorium dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale. Un documento che, come detto, mette nero su bianco il riconoscimento del ruolo essenziale di un’azione strutturale delle istituzioni a sostegno del sistema mare, considerato una leva strategica per la competitività del Paese. Un tema che ha trovato piena sintonia nell’intervento del presidente di Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza, alla tavola rotonda “Il mare al centro della politica industriale”. Per Laghezza, la sfida è innanzitutto cambiare prospettiva: non guardare più separatamente a porti, shipping, cantieristica, nautica, turismo, pesca e Difesa, ma considerarli parti di un unico sistema. “Il mare sta diventando un vero ecosistema industriale, nel quale logistica, manifattura, energia, tecnologie digitali, sicurezza, ricerca e dimensione subacquea sono sempre più interconnesse”, ha sottolineato in apertura di orazione. Un sistema che, secondo i dati richiamati nel corso dell’intervento, ha ormai un peso tutt’altro che marginale nell’economia italiana. L’economia del mare ha generato nel 2024 78,9 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, arrivando a quasi 225 miliardi considerando l’indotto, con circa 1,1 milioni di occupati. E in un Paese sempre più dipendente dai mercati internazionali, la dimensione marittima diventa inseparabile dalla capacità competitiva del sistema produttivo. “Il mare non è un settore dell’economia italiana. È una delle grandi piattaforme sulle quali può poggiare la politica industriale del Paese”, ha affermato Laghezza. Ed è proprio alla Spezia che questa visione trova, secondo il presidente di Confindustria, una delle sue rappresentazioni più concrete. Il territorio concentra infatti competenze e attività che spaziano dalla cantieristica alla nautica, dal porto alla ricerca, dalla Difesa alla dimensione subacquea.















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