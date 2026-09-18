Aperto il ponte di via Falcinello, Ponzanelli: “Non si governa con le chiacchiere ma con i fatti”. I residenti: “Avvertiti tutti tranne noi”

A seguito dell’esito positivo delle prove di carico eseguite nei giorni scorsi, del collaudo statico e delle verifiche tecniche finali, questa mattina alle 12 è stato aperto al transito veicolare e pedonale il nuovo ponte di via Falcinello, sul torrente Calcandola a Sarzana. Avviato nel marzo 2023 il cantiere aveva poi portato alla definitiva chiusura del tratto il 9 settembre 2024 per un intervento che ha comportato la demolizione e la completa ricostruzione dell’infrastruttura, sostituendo il precedente ponte, che presentava da tempo gravi criticità sotto il profilo idraulico. La nuova infrastruttura è stata aperta al traffico pedonale e veicolare entro il termine fissato dallo Stato per questa tipologia di intervento finanziata dal PNRR (820mila euro su 900mila totali). A oggi restano da completare alcune lavorazioni relative alla sistemazione definitiva dell’alveo del torrente. Come chiarito dalla Direzione Lavori fin dal maggio scorso, tali interventi non interferiscono con la struttura del ponte e non ne condizionano la sicurezza né la piena fruibilità. Potranno quindi essere completati nelle prossime settimane senza necessità di nuove chiusure al traffico. A seguito della conclusione dell’infrastruttura sarà avviata la procedura di declassamento del rischio idraulico dell’area, oggi classificata in zona rossa.

“Non è stato semplice – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – ma governare significa affrontare i problemi fino in fondo: non con le chiacchiere, ma con le decisioni e con i fatti. Un cantiere vero porta con sé imprevisti, difficoltà e disagi, per questo il primo grazie va ai miei concittadini: a chi ha dovuto cambiare strada, chi affrontare il traffico, allungare i propri percorsi o convivere con un cantiere sotto casa. Grazie agli uffici comunali, ai tecnici e a tutte le persone che hanno lavorato perché questo giorno potesse arrivare. Ora continuiamo con il completamento della passerella ciclopedonale, il ponte nuovo di

Bradia, l’area di sosta nel piazzale del Luperi e gli investimenti nello stadio, con la nuova pista di atletica, oltre a tutti gli altri interventi che stanno interessando questo tessuto cittadino”. “Il primo pensiero va a chi ha sopportato due anni di disagio reale, con un cantiere sotto casa o una deviazione da affrontare ogni giorno — dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giorgio Borrini— a loro e a chi ha condotto un cantiere complesso va il nostro ringraziamento, insieme alla consapevolezza che il tempo impiegato è stato lungo e faticoso, ma che una nuova infrastruttura, finalmente sicura, rappresenta un patrimonio per l’intera comunità”.

“I migliori interventi di Protezione civile sono sempre quelli di prevenzione. E questo intervento nasce esattamente da questo principio — conclude l’assessore alla Protezione civile e alla viabilità Stefano Torri – il nuovo ponte è stato progettato nel 2020 e oggi arriva a conclusione, come risultato di una precisa scelta amministrativa che guarda oltre il singolo mandato, verso un’eredità collettiva duratura. La viabilità procederà in coerenza con i cantieri in corso, completando la trasformazione dell’area attraverso nuove infrastrutture, strade e rotatorie”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com