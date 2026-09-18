Atc Esercizio, Uiltrasporti: “Servizio al limite, basta scaricare tutto sui lavoratori. Se proprietà e dirigenza non agiscono, la mobilitazione sarà inevitabile”

“Il servizio di trasporto pubblico locale nello Spezzino è arrivato a un punto di non ritorno. La cronica carenza di personale in Atc Esercizio non può più essere considerata un’emergenza temporanea: è un problema strutturale che richiede risposte immediate e precise responsabilità”.

A sostenerlo sono le Rsa di Atc Esercizio e i membri della segreteria provinciale Uiltrasporti, secondo i quali “per mesi autisti, meccanici e personale degli uffici hanno garantito il servizio attraverso un impegno straordinario e sacrifici sempre maggiori”. “Ma non è possibile continuare a colmare le carenze organizzative attraverso straordinari sistematici, riposi spostati e carichi di lavoro insostenibili. I lavoratori non possono essere utilizzati come ammortizzatore delle inefficienze aziendali”.

Il nodo, per il sindacato, riguarda anche le scelte sulla programmazione del servizio. “Già nella primavera scorsa avevamo proposto una rimodulazione delle corse del sabato e della domenica, con l’obiettivo di recuperare personale e concentrarlo nei giorni feriali. Una proposta concreta, che avrebbe potuto essere adottata con l’orario estivo e che invece è stata attuata soltanto con l’avvio dell’orario scolastico”.

“Nel frattempo, cittadini e lavoratori hanno dovuto fare i conti con corse mancanti, disservizi e continui cambiamenti e oggi, nonostante la rimodulazione, il servizio continua a non essere adeguatamente garantito dal lunedì al venerdì”, proseguono le Rsa e la segreteria provinciale Uiltrasporti.

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