“Auto e Moto Storiche – Cugini 127”: domenica a Castelnuovo il quarto raduno per gli appassionati di motori

Tornerà domenica 20 settembre il raduno “Auto e Moto Storiche – Cugini 127”, giunto alla quarta edizione. Il ritrovo, a cura di Tiziano Antognetti ed Edoardo Delsanto, accoglie ogni anno numerosi appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia, che si ritroveranno a Castelnuovo Magra, presso il Centro Commerciale “La Miniera”. Le vetture saranno esposte in piazza Tosini dalle 8:00 alle 11:00, dopodiché partirà la sfilata dei mezzi che culminerà a Santo Stefano di Magra, per il consueto pranzo al “Ristoro nell’Aia”.
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