Bollo auto e motocicli, Invernizzi (FdI) chiarisce sul decreto: “Il minor gettito sarà compensato dal governo”

Liguria. “Prima di lanciare allarmi sulla sanità ligure e parlare addirittura di rischio “crollo”, sarebbe bastato leggere il provvedimento approvato dal governo. La compensazione che AVS chiede al presidente Bucci è infatti già prevista dalla norma”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, replicando alle dichiarazioni della capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Selena Candia dopo il decreto sullo stop al bollo per alcune auto e motocicli.

“Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 prevede espressamente, all’articolo 2, comma 5, un trasferimento complessivo di 2 miliardi e 293,5 milioni di euro per il 2027 a Regioni e Province autonome, proprio a compensazione della riduzione del gettito derivante dall’esenzione dal bollo. Gli importi spettanti alle singole Regioni saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 dal Ministero dell’Economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. È scritto nero su bianco”.

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