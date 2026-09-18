Cambio al vertice della prima divisione navale, Petricca: “Le nuove unità subito operative”

Cambio al comando della prima divisione navale della Marina Militare di stanza alla Spezia. Assume un comando che si preannuncia ricco di momenti chiave il contrammiraglio Massimo Petricca, braccio destro fino a oggi del capo di stato maggiore Giuseppe Berutti Bergotto e già alla Spezia alcuni fa da comandante di nave Numana. Solo ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto, in città per il Forum Risorsa Mare, ha confermato l’intenzione di utilizzare la Marina Militare anche al di fuori del perimetro della missione europea Aspides per fare da scorta alle navi commerciali che intendono attraversare in sicurezza lo stretto di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi.

Un tema che rimane di sfondo durante la cerimonia di passaggio di consegne, sotto il sole cocente di metà settembre che rende rovente il ponte di volo di nave Margottini e che obbliga ben sei marinai del picchetto d’onore nelle loro divise a ricorrere alle cure dei sanitari per il calore. Commosso il saluto del contrammiraglio Massimo Bonu che passa al primo reparto personale dello Stato maggiore Marina. “In due anni e mezzo del mio comando, la prima divisione ha percorso 542mila le miglia nautiche in ogni angolo del mondo. Sono state scritte pagine importanti della storia militare come il periplo mondiale di nave Vespucci nel 2024”, il bilancio dell’ufficiale. Tra le operazioni chiave lo schieramento del Montecuccoli in Asia, la presenza del Fasan in Mare Rosso all’esordio della minaccia Houthi alla libera navigazione.

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