Chiavari: elezioni 2027, presentata la coalizione civico riformista di Centro Sinistra

Un gruppo unico e unito di centrosinistra come alternativa all’attuale amministrazione. A Chiavari la coalizione che vede unite le forze di “Impegno Comune”, “Vola Chiavari” e “Italia Viva-Casa Riformista” ha presentato il proprio programma. Non ancora un nome per il candidato sindaco, ma un programma di intenti e temi condivisi con l’obiettivo di aprire un dialogo con i cittadini in vista delle elezioni del 2027.

La presentazione si è tenuta al Gran Caffè Defilla venerdì 18 settembre, alla presenza dei capigruppo Silvia Garibaldi (Italia Viva-Casa Riformista), Davide Grillo (Impegno Comune) e Alessandro Calcagno (Vola Chiavari), oltre alla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita e al presidente provinciale di Italia Viva Giovanni Stagnaro.

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