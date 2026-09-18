Chiavari: nel fine settimana torna il mercatino agroalimentare

Via Rivarola a Chiavari torna a profumare di prodotti tipici e specialità enogastronomiche. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva infatti un nuovo appuntamento con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare promosso da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari. Per l’occasione, il centro storico cittadino ospiterà decine di banchi dedicati alle produzioni agroalimentari, con un’attenzione particolare alle eccellenze liguri e del Tigullio, senza rinunciare alle specialità provenienti da altri territori italiani. Tra le proposte della manifestazione trovano spazio prodotti a chilometro zero, specialità enogastronomiche e produzioni con indicazione geografica protetta. L’appuntamento si svolgerà entrambe le giornate dalle 9 alle 20, con ingresso libero, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di passeggiare tra gli stand, conoscere produttori e artigiani e acquistare prodotti legati alla tradizione e alla qualità delle diverse aree italiane.

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