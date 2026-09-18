CNA Genova celebra Vialli e Signorini: torna “I Due Capitani”

Genova. Torna “I Due Capitani”, l’evento benefico organizzato da CNA Genova ed ECIPA dedicato alla memoria di Gianluca Vialli e Gianluca Signorini, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre al Golf Club Colline del Gavi di Tassarolo, in provincia di Alessandria. Una due giorni che unisce sport, imprese artigiane e solidarietà nel ricordo degli indimenticabili capitani di Sampdoria e Genoa, due grandi protagonisti del calcio italiano accomunati fuori dal campo dai valori di lealtà, amicizia, coraggio e rispetto, ma anche da una prematura scomparsa. Obiettivo della manifestazione anche quest’anno è la raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica e la lotta contro il tumore al pancreas e la SLA, le due malattie che hanno causato rispettivamente la morte di Vialli e Signorini.

“Da alcuni anni ECIPA, il nostro ente di formazione, ha scelto di legare una propria iniziativa alla beneficenza: un percorso iniziato in occasione del suo ventesimo anniversario e che abbiamo poi deciso di trasformare in un appuntamento annuale – spiega Barbara Banchero, segretario generale di CNA Liguria e CNA Genova –. Dallo scorso anno questo appuntamento ha preso il nome de ‘I Due Capitani’ e oggi siamo felici di presentarne una seconda edizione rinnovata, che può contare anche su nuovi partner istituzionali che hanno creduto in questo progetto e nell’idea di uno sport capace di unire e di tenere vivi i valori incarnati da Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. Domenica avremo la gara benefica di footgolf, mentre lunedì l’appuntamento con il golf è già sold out. Quest’anno abbiamo scelto il Golf Club Colline del Gavi e voglio ringraziare il circolo per la grandissima sensibilità dimostrata: fin dall’inizio ha compreso la natura benefica dell’iniziativa, lavorando con noi sui costi e coinvolgendo i propri soci per permetterci di raccogliere e devolvere alle associazioni destinatarie la cifra più alta possibile”.

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