Concessioni Marinella: riammessi tre concorrenti alla gara per un lotto

Nuovo passaggio nella complessa e interminabile procedura per l’assegnazione delle concessioni balneari di Marinella. Con una determinazione firmata oggi 18 settembre, il Comune di Sarzana ha disposto la riammissione alla gara di tre concorrenti, prendendo atto della sentenza pronunciata il 5 agosto dal Tar della Liguria e approvando il verbale redatto il 17 settembre dalla commissione giudicatrice. Tornano così nella procedura A. Gazzoli & Soci, in raggruppamento temporaneo d’impresa con Nova Eventi, Tantitours, in raggruppamento con TAT Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica, e Caffè del Teatro. La decisione recepisce gli effetti della sentenza numero 293 del Tar, intervenuta mentre era ancora in corso l’esame delle offerte, e riapre quindi la partita per l’affidamento delle aree interessate.

La vicenda si inserisce nel lungo percorso avviato dopo che un’altra pronuncia del tribunale amministrativo, la numero 112 del 2026, aveva annullato le proroghe delle concessioni e imposto al Comune di procedere attraverso gare pubbliche. Palazzo civico aveva pubblicato il 27 aprile i bandi relativi a dodici aree demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, fissando al 29 maggio il termine per la presentazione delle offerte. Alla scadenza erano pervenute complessivamente 62 domande, distribuite tra i diversi stabilimenti, ma la procedura era stata successivamente ridotta a dieci lotti. Il lotto 12 era stato revocato il 15 maggio per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, mentre il lotto 8, relativo all’ex Alfa Diana, era stato ritirato il 27 maggio in seguito ai mutamenti riscontrati nello stato dei luoghi.

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