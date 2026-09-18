Crovara si rivolge a Peracchini: “Usa mio nome per distogliere l’attenzione dal caso politico”

“Dispiace vedere il sindaco Peracchini utilizzare il mio nome come un’arma di distrazione di massa, al solo scopo di non rispondere sul cuore del problema politico attuale in consiglio comunale”. Quando sia alla Festa dei patrioti che il giorno dopo in consiglio comunale, il primo cittadino aveva parlato di una consigliera che era passata dalla maggioranza all’altra parte senza tuttavia generare commenti da parte della minoranza, si riferiva proprio a quella Gabriella Crovara, eletta consigliera al tempo in una delle liste civiche che portavano il nome del sindaco e poi uscita di scena per aderire a Italia Viva. E la consigliera non ci mette molto a rispondere nel merito di un confronto politico innescato dall’ingresso di Futuro Nazionale nel gruppo misto di maggioranza. “Il parallelismo che tenta di tracciare non regge: la scelta di un singolo consigliere che passa all’opposizione risponde a una dinamica di coerenza personale e di coscienza che scatta nel momento in cui viene meno la condivisione del percorso”, sostiene.

Secondo la consigliera, la vicenda attuale sarebbe invece “lo scenario opposto: la ricerca disperata di una stampella o l’allargamento a sigle destrorse che ridefiniscono l’intera natura politica della coalizione”. Nel mirino anche il richiamo alle «ferite alla democrazia». “Parlare di ‘ferite alla democrazia’ solo quando fa comodo, ignorando le continue mutazioni interne al centrodestra che governa la città dal 2017 a oggi, è un esercizio di retorica che non nasconde la debolezza del quadro politico attuale. La coerenza con gli elettori si misura sulla chiarezza dei progetti, non sui silenzi di convenienza”.

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