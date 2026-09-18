De Rossi prima di Parma-Genoa: “Possibilità di difesa a 4, i mugugni? Bisogna capire da dove arrivano”

Genova. Il Genoa si prepara per la trasferta di Parma, dove sarà seguito da oltre 2400 tifosi, con la consapevolezza che prima della sosta sarebbe molto utile fare un risultato positivo. Anche Cuesta, sulla panchina dei ducali, si gioca molto. Al ritorno, con De Rossi in panchina, il Genoa fece “una buona partita in un periodo in cui la sfida era abbastanza delicata. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, un paio di volte davanti al portiere. Il portiere fece molto bene. Ci sono dei presupposti per cui si ripeta una partita simile. Loro hanno un’identità ben precisa. L’anno scorso gli ha dato grandi gioie in tante partite. Non penso che abbiano stravolto completamente il loro credo. Non siamo due squadre uguali, ma siamo lì. Sarà una partita molto importante per entrambe le squadre. Sono diverse come caratteristiche e come interpretazione del calcio. Loro hanno ottimi giocatori come noi”.

Come annunciato dopo la partita contro il Sudtirol, De Rossi sta pensando anche alla difesa a 4: “C’è la possibilità anche se penso che la difesa a quattro vada lavorata un po’ più in profondità. La difesa quattro non è soltanto un discorso di quante persone difendono, di quante sono in linea. È anche una scelta in base alle caratteristiche di ogni difensore. Alcuni dei nostri difensori sono predisposti a giocare con la difesa a tre. Con la difesa tre hanno fatto le loro migliori prestazioni. Ma questo si può cambiare, ci si può lavorare. Ci si può trovare molto bene anche con un giocatore in meno sulla linea, che poi in realtà a volte è un giocatore in più. Perché noi siamo a cinque, ma siamo sempre a tre. Perché aggrediamo sempre alti i due terzini, andiamo sempre uomo su uomo. Quindi in cinque in linea ci stiamo solo quando siamo molto bassi nella nostra area”.

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