Dentro “La Spezia Fantasy” e alla Sagra dell’uva di Fezzano: storie di feste e festival nel sabato mattino di Infoweekend

Come sempre a giro per la provincia spezzina, sabato mattina torna a Rlv – La Radio a colori, il programma “Infoweekend” condotto dal trio Diglio-Bertamino-Pietronave. Nella puntata di domani, sempre a partire dalle 11, si parlerà della Sagra dell’uva di Vezzano con il racconto di una delle anime della Pro Loco locale, Davide Andreani. Spazio poi al “La Spezia Fantasy” che animerà le strade del centro del Comune capoluogo: ospite del format l’ideatore della manifestazione, Gianluca Geraci. Oltre a questo spazio alle notizie, agli eventi e agli approfondimenti riguardante il levante ligure.
The post Due opzioni per Bab el-Mandeb: “Richiamare unità già presenti in zona o passare dal parlamento” appeared first on Città della Spezia.