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Dentro “La Spezia Fantasy” e alla Sagra dell’uva di Fezzano: storie di feste e festival nel sabato mattino di Infoweekend

Dentro “La Spezia Fantasy” e alla Sagra dell’uva di Fezzano: storie di feste e festival nel sabato mattino di Infoweekend

Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino ed Emanuele Pietronave

Come sempre a giro per la provincia spezzina, sabato mattina torna a Rlv – La Radio a colori, il programma “Infoweekend” condotto dal trio Diglio-Bertamino-Pietronave. Nella puntata di domani, sempre a partire dalle 11, si parlerà della Sagra dell’uva di Vezzano con il racconto di una delle anime della Pro Loco locale, Davide Andreani. Spazio poi al “La Spezia Fantasy” che animerà le strade del centro del Comune capoluogo: ospite del format l’ideatore della manifestazione, Gianluca Geraci. Oltre a questo spazio alle notizie, agli eventi e agli approfondimenti riguardante il levante ligure.

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