Depositi chimici a Pra’ e nuovi riempimenti a Ponente: le ipotesi di Autorità Portuale per il piano regolatore

Genova. Ha una prima forma il progetto del futuro piano regolatore portuale, il cui disegno preliminare è stato presentato oggi all’amministrazione comunale durante l’incontro con i vertici di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a Palazzo San Giorgio. Il presidente dell’AdSP Matteo Paroli ha illustrato alla sindaca Silvia Salis, alla giunta e ai rappresentanti dei Municipi le ipotesi di sviluppo dello scalo, ipotesi che puntano a mettere nero su bianco un ampliamento a ponente e una definitiva soluzione per il ricollocamento dei depositi chimici di Multedo.

Pra’, il fulcro del piano

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